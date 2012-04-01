Предлагаем купить на Алибе новую книжку Стругацких --

Бондаренко С., Курильский В. Стругацкие: Материалы к исследованию. Письма, рабочие дневники. 1972-1977 гг. (Вне серий). Волгоград. ПринТерра-Дизайн. 2012г. 760 стр, вкл. Твердый переплет. Обычный формат. (ISBN: 978-5-98424-145-8 / 9785984241458)

Чисто любительский проект

липецкое оборзение фантастики

Журнал критики и публицистики

семечки

Н о в о с т и

4 апреля 2012 года -- Предлагаем купить на алибе на Алибе новую книжку Стругацких --

Бондаренко С., Курильский В. Стругацкие: Материалы к исследованию. Письма, рабочие дневники. 1972-1977 гг. (Вне серий). Волгоград. ПринТерра-Дизайн. 2012г. 760 стр, вкл. Твердый переплет. Обычный формат. (ISBN: 978-5-98424-145-8 / 9785984241458)

23 октября 2009 года -- отзыв про книжку Б.Беккета "Генезис-2075".

1 октября 2009 года -- небольшие отзывы на новые книжки Андрея Лазарчука и Михаила Успенского.

4 августа 2009 года -- книжка Владимира Гопмана "Любил ли фантастику Шолом Алейхем? Статьи о современной - и не только - фантастической литературе" вышла в "Кроте". Формат 22*14см, 174 страницы, 10 вклеек. Архив доступен для чтения.

25 июня 2009 года -- "Тринадцать мнений о нашем пути"-- книжка интервью Николая Романецкого с писателями-фантастами вышла небольшим тиражом в "Кроте". Ранее эти интервью печаталиб на протяжении нескольких лет в журнале "Полдень, 21 век".

22 июня 2009 года -- выпустили бакалаврскую работу Ирины Омельченко "Образ антиутопического города в романе братьев Стругацких "Град обреченный" и в романе И.Ефремова "Час Быка".

22 мая 2009 года -- Выложил фрагмент перевода "Гипериона" Дэна Симмонса из-под пера Ал.Ал.Щербакова, скан из ж. "Фантакрим-Мега" сделал В.Владимирский.

17 марта 2009 года -- Юбилей. 25я книга в "Кроте": Алла Кузнецова "Стругацкие и критика. Рецепция творчества братьев Стругацких в критике и литературоведении: 1950-1990-е гг." (2009 год, 208 страниц, обложка, скачать). Местной телекомпанией ТВК снят сюжет об этой культуртреггерской акции, протянувшейся из прошлого века.

24 февраля 2009 года -- вышла книжка Романа Арбитмана "Злобный критик". Предисловие к сборнику написал Василий Владимирский.

12 февраля 2009 года -- коллекционным тиражом в 100 экземпляров выпущен новый сборник произведений Владимира Покровского. В него вошёл новый роман "Пути-Пучи" и две повести.

17 декабря 2008 года -- маленькая монография петербуржского писателя, фэна и людена Михаила Шавшина "Петербург. К вопросу влияния на творчество братьев Стругацких". Особый интерес представляют Приложения в этой работе: интервью с Б.Н.Стругацким, выписки из рабочего дневника Стругацких и фото первой пишущей машинки братьев.

6 декабря 2008 года -- про сборник повестей питерского пропагандиста космических полётов Антона Первушина ""Гроза" в зените".

24 ноября 2008 года -- Сборник статей политолога из Екатеринбурга Леонида Фишмана "Картина будущего у российских фантастов".

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30 октября 2008 года -- Представляем результаты рейтинга F-Zone. Это результаты опросов, регулярно проводимых московским исследователем НФ&F Сергеем Шикаревым среди профессинальных критиков, специализирующихся на фантастике.

21 октября 2008 года -- вернувшись к привычному формату, мы быстро выпустили книжку Валерия Окулова из города Иваново "О журнальной фантастике первой половины ХХ века".

12 октября 2008 года -- в формате фотоальбома издан сборник интервью Владимира Ларионова из Соснового Бора "Беседы с фантастами". Книжка сильно отличается от предыдущих опытов не только тем, что сделана в твёрдой обложке.

2 октября 2008 года -- про опус Н.Старикова "Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится ТАМ?".

17 сентября 2008 года -- про книжку Льва Гурского "Роман Арбитман. Биография второго президента России". И выложил очерк жизни и творчества Филипа Дика.

02 сентября 2008 года -- про книжку Владимир Сорокина "Сахарный Кремль".

21 августа 2008 года -- про книжку "Русский космос" Ильи Новака и Виктора Ночкина.

19 июня 2008 года -- сборник статей Марии Галиной "Фантастика глазами биолога". Впервые у нас в цветной обложке.

28 апреля 2008 года -- издано для конференции "ФантОР" (СПб, 1-4 мая 2008г.):

Анна Николаева "Принципы моделирования фантастического мира (на примере английской фантастики второй половины ХХ века)

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Сергей Соболев "Россия в 2053 году глазами российских фантастов: пять смертельных вариантов" .

22 апреля 2008 года -- несколько отзывов на книжки - Дмитрий Колодан, Алексей Андреев, Михаил Веллер, Пол Ди Филиппо. См. в разделе рецензий.

25 марта 2008 года -- очередная фантастиковедческая книжка: А.Лидин, С.Неграш "Серебряный век фантастики".

22 марта 2008 года -- небольшой разбор монографии Д.Володихина "Интеллектуальная фантастика".

27 февраля 2008 года -- про книжки: "Десант на Сатурн" Ярослава Веровв и Игоря Минакова и "Лестница в небо" Ивана Кузнецова.

2 февраля 2008 года -- День сурка, я такие картинки уже где-то видел :). Смотрите в разделе "Арт-Галерея". Там и новое кое-что.

31 января 2008 года -- Сборник статей и рецензий питерского критика и писателя: Сергей Неграш "Введение в жанр: фантастичесакя литература". Липецк, "Крот", 2008. Я там еще послесловие своё втиснул.

20 декабря 2007 года -- Очередная книжка в "Кроте": Ирина Неронова "Художественный мир произведения как функция монтажного конструирования

в повествовании А. и Б. Стругацких (повесть "Отягощенные злом") (2007, 44 стр+вкл 8л)

10 декабря 2007 года -- рецуха на книжку Максима Кононенко (он же Мистер Паркер) "День отличника".

18 ноября 2007 года -- Очередная исследовательская работа по фантастике. На сей раз магистрска диссертация: Ирина Неронова "Дискурсивно-нарративная организация романа А.Н. и Б.Н. Стругацких "Хромая судьба"" (2007, 60 стр)

13 ноября 2007 года -- небольшой взгляд на фантастический боевичок Алексея Гравицкого "Мама".

5 ноября 2007 года -- фантастика про разумных крыс. Про сборник рассказов Михаила Борисова "Интуиция".

24 октября 2007 года -- про фантастический роман Антона Первушина "Звезда", написанный в жанре АИ.

18 октября 2007 года -- парочка рецензий: Максим Сабайтис "Битва за небо" и Илья Бояшов "Армада".

4 октября 2007 года -- 50 лет запуска первого искусственного спутника Земли. А мы запускаем книжку Аллы Кузнецовой "Братья Стругацкие: феномен творчества и феномен рецепции". Смотрите эту книжку и другие издания в "Кротовине".

20 сентября 2007 года -- "Лучший отдых - смена деятельности". Август-сентябрь провёл на археологических раскопках, в трёх разных экспедициях. Напишу пока о первой, самой интересной.

29 июля 2007 года -- из местной прессы, кое-какие сканы.

5 июля 2007 года -- Соболев попал на выставку Липецкого центра современного искусства. Не как посетитель. Фотооотчёт.

3 июля 2007 года -- фотографии с АБС-премии. Дополнил библиографию Ф.Дика - в "Амфоре" выходит второй том "ВАЛИСа".

30 июня 2007 года -- выложил новую книжку -- Екатерина Шилина "Сказочное и мифологическое в творчестве С.Лукьяненко". Своего рода, первое большое исследование творчества Сергея Лукьяненко.

18 мая 2007 года -- небольшие добавления в разделе "Библиография" - новые издания книг Евгения Лукина и Андрея Лазарчука.

5 мая 2007 года -- Борис Натанович Стругацкий наградил мою статью "Альтернативная история: пособие для хронохичхайкеров" "Бронзовой Улиткой". Рад безмерно, для меня это высшая российская награда в области фантастики. Подробнее смотрите по ссылочке .

23 апреля 2007 года -- Моя книжка ("Альтернативная история: пособие для хронохичхайкеров" ) попала в номинационный список "Интерпресскона" и "Бронзовой Улитки", по разряду, естественно, "Критика, публицистика". Конвент пройдёт в первых числах мая 2007 года. Но это еще не всё. Моё творение отобрано в финалисты "АБС-премии". Это замечательно, ибо в "АБС-премии" по традиции всего три строчки конкурентов.

9 марта 2007 года -- две рецензии, на книжки: М.Юрьев "Третья Империя", В.Сорокин "День опричника".

7 марта 2007 года -- Книжка"Альтернативная история: пособие для хронохичхайкеров" (Липецк, "Крот", 2006, составитель С.Соболев) номинирована на премию международной ассамблеи фантастики "Портал-2007" в номинации "КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЭССЕ". Сердечное спасибо всем номинаторам!!! (Информацию по конвенту см. по адресу: http://community.livejournal.com/klf_portal/62218.html )



(с) Сергей Соболев и Алексей Караваев, идея, 1997