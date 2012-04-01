4 апреля 2012 года -- Предлагаем купить на алибе на
Алибе новую книжку Стругацких --
Бондаренко С., Курильский В. Стругацкие: Материалы к исследованию.
Письма, рабочие дневники. 1972-1977 гг. (Вне серий). Волгоград. ПринТерра-Дизайн.
2012г. 760 стр, вкл. Твердый переплет. Обычный формат. (ISBN: 978-5-98424-145-8
/ 9785984241458)
23 октября 2009 года -- отзыв
про книжку Б.Беккета "Генезис-2075".
4 августа 2009 года -- книжка
Владимира Гопмана "Любил ли фантастику Шолом Алейхем? Статьи о современной
- и не только - фантастической литературе" вышла в "Кроте".
Формат 22*14см, 174 страницы, 10 вклеек. Архив доступен для чтения.
25 июня 2009 года -- "Тринадцать мнений о нашем
пути"-- книжка интервью Николая Романецкого
с писателями-фантастами вышла небольшим тиражом в "Кроте". Ранее эти интервью
печаталиб на протяжении нескольких лет в журнале "Полдень, 21 век".
22 июня 2009 года -- выпустили бакалаврскую работу
Ирины Омельченко "Образ антиутопического города в романе братьев Стругацких
"Град обреченный" и в романе И.Ефремова "Час Быка".
22 мая 2009 года -- Выложил фрагмент
перевода "Гипериона" Дэна Симмонса из-под пера Ал.Ал.Щербакова, скан из
ж. "Фантакрим-Мега" сделал В.Владимирский.
17
марта 2009 года -- Юбилей. 25я
книга в "Кроте": Алла
Кузнецова "Стругацкие и критика. Рецепция творчества братьев Стругацких
в критике и литературоведении: 1950-1990-е гг." (2009 год, 208 страниц,
обложка, скачать). Местной телекомпанией
ТВК снят сюжет об этой культуртреггерской акции, протянувшейся из прошлого
века.
24
февраля 2009 года -- вышла книжка Романа Арбитмана "Злобный
критик". Предисловие к сборнику написал Василий Владимирский.
17
декабря 2008 года -- маленькая монография петербуржского писателя, фэна
и людена Михаила Шавшина "Петербург.
К вопросу влияния на творчество братьев Стругацких". Особый интерес
представляют Приложения в этой работе: интервью с Б.Н.Стругацким,
выписки из рабочего дневника Стругацких и фото первой пишущей машинки братьев.
6
декабря 2008 года -- про сборник повестей питерского
пропагандиста космических полётов Антона Первушина ""Гроза" в зените".
24
ноября 2008 года -- Сборник статей политолога из Екатеринбурга Леонида
Фишмана "Картина будущего у российских фантастов".
.
30
октября 2008 года -- Представляем результаты
рейтинга F-Zone. Это результаты опросов, регулярно проводимых московским
исследователем НФ&F Сергеем Шикаревым среди профессинальных критиков,
специализирующихся на фантастике.
12
октября 2008 года -- в формате фотоальбома
издан сборник интервью Владимира Ларионова из Соснового Бора
"Беседы с фантастами". Книжка сильно
отличается от предыдущих опытов не только тем, что сделана в твёрдой
обложке.
2
октября 2008 года -- про опус
Н.Старикова "Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится
ТАМ?".
5
мая 2007 года -- Борис Натанович Стругацкий
наградил мою статью "Альтернативная история: пособие для хронохичхайкеров"
"Бронзовой Улиткой". Рад безмерно, для меня это высшая российская
награда в области фантастики. Подробнее
смотрите по ссылочке.
23
апреля 2007 года -- Моя книжка ("Альтернативная
история: пособие для хронохичхайкеров" ) попала в номинационный
список "Интерпресскона" и "Бронзовой Улитки", по разряду,
естественно, "Критика, публицистика". Конвент пройдёт в первых числах мая
2007 года. Но это еще не всё. Моё творение отобрано
в финалисты "АБС-премии". Это замечательно, ибо в "АБС-премии"
по традиции всего три строчки конкурентов.